Blind Zero: Firmes como as árvores

Banda apresenta novo disco ‘Often Trees’ sexta-feira na Casa da Música, no Porto.

Por Miguel Azevedo | 20:01

Os Blind Zero sobem na próxima sexta-feira ao palco da Casa da Música, no Porto, para apresentarem o novíssimo álbum de estúdio ‘Often Trees’, lançado no início deste mês. Produzido por Nuxo Espinheira, o novo registo foi misturado por Nelson Carvalho e masterizado em Nova Iorque por Andy VanDette, que já trabalhou com nomes como David Bowie, The Dear Hunter ou Beastie Boys.



Composto por dez novos temas, todos eles unidos pela voz inconfundível de Miguel Guedes, ‘Often Trees’ é um disco de maturação como se exige a quem já leva mais de 20 anos de carreira, mas também de uma certa metamorfose artística e sonora.



Mais cinematográfico e até contemplativo do que os seus antecessores ‘Often Trees’ oferece um conjunto de canções mais densas, quase intuitivas, que embora mergulhadas no espírito roqueiro que sempre serviu de pedra de toque ao grupo, revelam uma banda com uma coragem renovada, sempre com a ideia de que o melhor é o que está para vir e que as sirenes da inquietação estão sempre ligadas