Bob Dylan em conversa-concerto no CCB

AA atribuição do Prémio Nobel da Literatura ao músico Bob Dylan é o pretexto para a obra do autor ser discutida em Lisboa, hoje, no Centro Cultural de Belém.



A conversa-concerto realiza-se no pequeno auditório do Centro Cultural de Belém e tem por título "Dylan: Mudam-se os tempos". Com moderação do jornalista Nuno Galopim, conta com Pedro Mexia, escritor, Manuel Falcão, colunista, gestor, fundador e primeiro diretor do Blitz (1984), Mark Pannel, da embaixada dos Estados Unidos, e Pedro Serrano, tradutor de Dylan, além do músico Miguel Araújo, que tocará alguns temas.



"Mais do que discutir se o Nobel atribuído este ano a Bob Dylan é justo ou não, entre uma conversa e algumas canções vamos debater que literatura é afinal a deste nome maior da história da música do nosso tempo, que agora pôs meio mundo a falar sobre o mais alto dos prémios literários", sustentou o CCB em comunicado.









"Talvez se possa argumentar que Dylan não necessitasse de um Nobel para que soubéssemos da sua importância; mas o facto de o prémio permitir que Dylan seja hoje celebrado em espaços como as bibliotecas é já suficiente para o aceitarmos como um bem necessário, mesmo que vilipendiado", escreveu Telmo Rodrigues, doutorado em Teoria da Literatura, no 'site' da Biblioteca Nacional.



Bob Dylan, 75 anos, foi distinguido em outubro com o Nobel da Literatura, "por ter criado novas formas de expressão poéticas no quadro da grande tradição da música americana".



Um mês depois do anúncio, o músico e escritor fez saber que não se deslocaria a Estocolmo, no passado dia 10, para receber o galardão.



A cantora norte-americana Patti Smith cantou, na cerimónia, a música "A hard rain's a-gonna fall", de Bob Dylan, e a embaixadora dos Estados Unidos na Suécia lei uma mensagem do músico, no banquete dos prémios, em Estocolmo.



"Se alguém me tivesse dito que tinha uma hipótese de ganhar o Prémio Nobel, eu teria pensado que as minhas oportunidades eram tão grandes como estar na lua", escreveu Bob Dylan, o primeiro autor-compositor a receber o prémio.



Este discurso, o músico agradeceu formalmente à Academia Sueca: "Nenhuma vez tive tempo de perguntar a mim mesmo 'Serão as minhas músicas literatura?'", disse Dylan, confessando que, juntar-se a nomes como Thomas Mann, Albert Camus ou Ernest Hemingway, entre outros, "está além das palavras".



Bob Dylan justificou a ausência na cerimónia de entrega dos prémios com "outros compromissos", mas, no discurso, lamentou não estar em Estocolmo. Ainda assim, disse estar no local "em espírito" e "honrado" com o prémio.



