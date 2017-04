Bob Dylan recebeu Nobel da Literatura ao passar por Estocolmo para tocar

Dylan acabou por dizer que aceitava o Nobel mas afastou logo estar na cerimónia de entrega que decorre todos os anos em Estocolmo.



Em seu lugar foi a cantora e autora Patti Smith, assumida admiradora de Dylan, que cantou "A Hard Rain's A-Gonna Fall".



O cantor norte-americano Bob Dylan recebeu hoje em Estocolmo o diploma e a medalha do prémio Nobel da Literatura, quase quatro meses depois de ter estado ausente na cerimónia oficial de entrega.A entrega do prémio deu-se sem meios de comunicação a assistir, com um encontro entre Dylan, que está em Estocolmo para dar dois concertos, e os responsáveis da Academia Sueca.A secretária permanente da Academia, Sara Danius, afirmou no seu blogue que esperava ainda que Dylan enviasse um discurso gravado para assinalar a entrega do prémio.