Bolsas até dois mil euros para músicos portugueses

Fundação GDA abre programa de apoio à exportação.

20:16

A Fundação Gestão dos Direitos dos Artistas (GDA) promove, a partir do próximo dia 30 deste mês, um programa de apoio financeiro dedicado aos músicos portugueses. Os apoios podem ir dos 500 aos dois mil euros por candidatura.

O objectivo é promover a apresentação de showcases de projetos musicais em festivais internacionais.

Os apoios são concedidos pela Fundação GDA e o valor a atribuir a cada candidatura depende de fatores como o número de artistas em palco ou a localização geográfica do festival.

"Neste ano de 2018, a Fundação GDA irá fazer uma aposta nas ações de apoio à internacionalização, nomeadamente na área da circulação da música portuguesa, como é o caso do novo Fundo de Apoio a Showcases Internacionais", explica o diretor-geral Mário Carneiro.

A primeira edição do programa decorre em duas fases. A primeira arranca a 30 de janeiro e estende-se até ao dia 1 de julho. As candidaturas devem ser dirigidas à Fundação GDA através do Portal do Artista.