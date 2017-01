Jamiroquai regressam em agosto a Portugal

Apesar de começar a 01 de agosto, o campismo estará disponível desde 29 de julho.



Além dos Jamiroquai, estão já confirmados os irlandeses Two Door Cinema Club e o norte-americano, a viver em Portugal, Mishlawi, no dia 03, e o holândes Martin Garrix, a 04.



A edição deste ano do Meo Sudoeste decorre de 01 a 05 de agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira.Apesar de começar a 01 de agosto, o campismo estará disponível desde 29 de julho.Além dos Jamiroquai, estão já confirmados os irlandeses Two Door Cinema Club e o norte-americano, a viver em Portugal, Mishlawi, no dia 03, e o holândes Martin Garrix, a 04.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Os britânicos Jamiroquai regressam este ano a Portugal e ao festival Sudoeste, em agosto, na Zambujeira do Mar, que este ano comemora 20 anos, foi hoje anunciado.A atuação dos Jamiroquai no Meo Sudoeste, festival onde atuaram em 2003 e 2010, está marcada para dia 05 de agosto, anunciou hoje a promotora Música no Coração.A banda de funk, responsável por temas como "Virtual Insanity", "Cosmic Girl" e "Love Foolosophy", edita este ano "Automaton".