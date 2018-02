Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno e Dolores animam desfile de Carnaval de Loulé

Web Summit vai ser a inspiração para o desfile de Carnaval. Várias figuras nacionais vão ser retratadas no corso na avenida José Costa Mealha.

Por João Mira Godinho e Sofia Garcia | 09:05

Três dias de corso, com catorze carros alegóricos e centenas de figurantes compõem o Carnaval de Loulé. Com a Web Summit como inspiração, o desfile volta este ano a sair para a rua domingo, segunda e terça-feira, na avenida José da Costa Mealha.



"Optámos por voltar a essa tradição, porque pensamos que é essa a vontade dos louletanos mas também para não fazer concorrência a outros carnavais do concelho, que têm corso no sábado, como Quarteira ou Alte", explica Carlos Carmo, vereador da Câmara de Loulé. A autarquia investiu 300 mil euros e espera atrair 100 mil pessoas. A entrada custa 2 euros.



A Web Summit é a inspiração, mas à semelhança de outros anos há figuras que são obrigatórias, como Cristiano Ronaldo (acompanhado pela mãe, Dolores, e as sete bolas de ouro), o primeiro-ministro, António Costa, Mário Centeno, e os presidentes dos três principais clubes de futebol. Destaque ainda para um carro com o ‘Sr. Semião’, um participante do corso há décadas, que morreu no último ano e que a organização fez questão de homenagear.



Sesimbra com cinco dias de Carnaval

Se para o resto do País o Carnaval são três dias, em Sesimbra a festa dura cinco. Os foliões quase não pregam olho e marcam presença nos vários eventos carnavalescos organizados pela vila.



Os preparativos tiveram início em meados de abril do ano passado, e por esta altura já se ultimam pormenores para o grande evento, na vila de Sesimbra.



Os principais desfiles, que juntam Escolas de Samba e Grupos de Axé, realizam-se no domingo, dia 11, e terça-feira, dia 13 de fevereiro, têm início marcado para as 14h00 e a entrada é livre.