Bruno Mars ganha quase 1 milhão por mês

Entre os mais bem pagos por concerto estão ainda os Guns N'Roses, Lady Gaga e Jay-Z.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Salvador Sobral viu o seu cachê passar de 3500 para dez mil euros por concerto depois de ter ganhado o Festival Eurovisão da Canção de 2017. Nada que se compare com os cerca de 114 mil euros que Bruno Mars recebeu nos últimos três meses em cada cidade onde atuou.



Segundo o site Pollstar, que avalia os vencimentos dos artistas a nível mundial, o cantor norte-americano, de 32 anos, é mesmo o mais bem pago do Mundo - ou pelo menos conseguiu esse feito no último trimestre. Nesse período, faturou nada menos do que 2,7 milhões de euros apenas em concertos. Ou seja, quase 1 milhão por mês.



Na lista dos mais bem pagos seguem-se os Guns N'Roses, Lady Gaga, Dead & Company e Jay-Z. Cada um faturou mais de um milhão de euros com os seus espetáculos nestes últimos três meses. Os Guns N'Roses ganharam 1,4 milhões; Lady Gaga 1,3 milhões; Dead & Company 1,2 milhões e o rapper Jay-Z, que chega pela primeira vez ao top dos cinco mais bem pagos, com 1,1 milhões de euros.



No top dos 20 artistas que mais ganharam neste período, os velhinhos Arcade Fire estão em último lugar. Em três meses arrecadaram, 'apenas', 424 mil euros em espetáculos.



Depeche Mode no 6.º lugar

Os Depeche Mode caíram do top dos cinco mais bem pagos: estão agora na sexta posição da tabela, com receitas na ordem dos 975 mil euros.



Surpresa chamada Iglesias

Enrique Iglesias, o filho mais bem sucedido de Julio Iglesias, está na lista do Pollstar. A sua tournée com Pitbull fá-lo ocupar a 11ª posição (709 mil euros).



Outro tipo de músicas

O violinista e maestro holandês André Rieu, verdadeiro fenómeno de massas, é o 14º da tabela. Em três meses ganhou quase 544 mil euros em concertos.