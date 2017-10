Bush celebraram êxitos no Coliseu dos Recreios

Fãs encheram quarta-feira a sala lisboeta para verem um dos grupos que marcou a década de 90

Por Pedro Rodrigues Santos | 17:00

Foi uma surpresa, para muitas das milhares de pessoas que estiveram esta quarta-feira no Coliseu dos Recreios, ver os Bush em tão boa forma. O grupo britânico ofereceu aos fãs que encheram a sala lisboeta, uma ótima noite de rock no encerramento da digressão do mais recente disco 'Black and White Rainbows'.

Para quem receava que a banda iria apoiar-se no último trabalho, Gavin Rossdale e os seus pares depressa mostraram em palco que iria ser antes um desfilar sucessos. 'Everything Zen' foi a primeira das seis canções que os Bush recordaram do álbum de estreia 'Sixteen Stone'. O ambiente estava excelente e melhor ficou quando tocaram o clássico 'The Chemicals Between Us'.

Só ao quarto tema é que banda visitou o último álbum, com 'Nurse' – a segunda foi 'Peace-S’' já no final do espetáculo –, para logo oferecerem 'Greedy Fly' e 'This is War'. Dedicada especialmente ao público foi 'The People That We Love', a preparar a entrada de 'Swallowed'… e a "casa" veio abaixo com a sala em peso a cantá-la em coro. 'Machinehead', 'Glycerine' e 'Comedown' fecharam o concerto dos Bush, já em encore, ao fim de quase duas horas de rock.