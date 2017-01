O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Os Calema esperam superar, com 'A Nossa Vez', os 15 milhões de visualizações já registados no Youtube em menos de 11 meses com a canção 'Vai'. Certo é que em apenas três dias, o vídeo já foi visto mais de 131 mil vezes.O novo tema faz o lançamento do próximo disco do duo de S. Tomé e Príncipe, a ser editado em março, e é marcado pelos ritmos próprios daquelas ilhas atlânticas.