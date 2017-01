Camané em versão sinfónica

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

Numa retrospetiva dos seus temas mais conhecidos e dos maiores sucessos da sua carreira, Camané vaijuntar-se à Orquestra Metropolitana de Lisboa, entre os dias 9 e 12 de Março, no Teatro São Luiz, em Lisboa. Nos espetáculos serão apresentados alguns temas inéditos.Partilhando o palco com músicos convidados e com a orquestra, Camané mostrará outro lado das canções que tão bem conhecemos, deixando ainda espaço para algumas surpresas. Isto acontece numa altura em que o fadista prepara o seu próximo álbum.