Campistas já invadiram a Zambujeira do Mar

Música só começa esta terça-feira, mas milhares de pessoas estão instaladas desde sábado.

Por Daniela Lapo | 01:41

Percorreram mais de 300 quilómetros para estarem num dos maiores festivais do País. Alejandra e Elena são duas espanholas, vindas de Sevilha, que chegaram no passado sábado à herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, para o Sudoeste.



"Um amigo nosso esteve cá o ano passado e disse-nos que era muito bom. Tivemos curiosidade e viemos. Até agora estamos a adorar, é espetacular este espírito", explica Elena, que participa pela primeira vez no festival, ao CM. As duas fazem parte de um grupo de quatro amigas que, à chegada, se deparou com o pouco espaço já livre para montarem a tenda.



Mas como o Sudoeste é um acontecimento onde a cooperação vem primeiro, rapidamente encontraram ajuda. "Elas estavam aqui um bocado atrapalhadas e nós viemos ajudar. Este festival é isso mesmo, ajudar os outros porque estamos aqui para nos divertirmos", diz João Baltazar, que aos 22 anos está pela primeira vez no Sudoeste.



Desde sábado que milhares de campistas chegaram ao recinto, muitos deles já repetentes. "É o terceiro ano que venho e é sempre um ambiente espetacular. É como se fossemos uma grande família", conta David Rodrigues, que veio de Braga.



A 21.ª edição do Sudoeste realiza-se de 1 a 5 de agosto na Zambujeira do Mar.



Hoje decorre a receção ao campista com os DJ Ride e Overule.