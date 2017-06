Canção de Coimbra perde mestre da viola

José Afonso e Amália Rodrigues foram dois dos artistas que acompanhou em disco e ao vivo, sendo considerado um dos mais perfeitos compositores e intérpretes à viola do fado da cidade dos estudantes.Em 1961, com José Niza, gravou as primeiras baladas da voz de ‘Grândola, Vila Morena’ e participou na gravação do disco de estreia de Adriano Correia de Oliveira.Com um percurso musical de mais de cinco décadas, participou na gravação de mais de 30 álbuns a acompanhar as melhores vozes de Coimbra e do País. Foi também um dos artistas mais internacionais da sua geração, apresentando a sua arte em países como França, Estados Unidos, Suécia, Canadá, Brasil, Espanha e Argentina.Um dos momentos mais marcantes da sua carreira foi a 29 de janeiro de 1983, no Coliseu de Lisboa, ao acompanhar José Afonso naquele que foi o seu último concerto.O funeral é amanhã, em Oliveira do Hospital.