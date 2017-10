Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cantor Sam Smith atua em Lisboa a 18 de maio de 2018

Por Lusa | 11:43

O cantor britânico Sam Smith irá regressar a Portugal para dar um concerto em nome próprio, a 18 de maio de 2018, na recém-renomeada Altice Arena (antigo Pavilhão Atlântico), em Lisboa, anunciou esta sexta-feira a promotora Everything is New.



Em comunicado, a organização revelou que o artista irá pisar o território nacional aquando da "digressão europeia de apresentação do segundo álbum de originais", intitulado "The Thrill Of It All", cuja data de saída está prevista para o próximo dia 03 de novembro e que conta, até ao momento, com o 'single' "Too Good at Goodbyes".



O trabalho mais recente do artista sucede "In The Lonely Hour" (2014), que marcou a estreia discográfica de Sam Smith, apresentando ao público canções como "Stay With Me", "I'm Not the Only One" ou "Money on My Mind", e propiciando a passagem do artista por duas edições consecutivas do festival de verão Alive, em 2014 e 2015, no Passeio Marítimo de Algés. Com este primeiro álbum, o britânico conquistou quatro Grammys, incluindo os galardões das categorias de "Melhor Novo Artista" e "Melhor Álbum Pop".



O trabalho de cantor chegou também a ser reconhecido com um Óscar por parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, pelo tema "Writing's on the wall", integrado na banda sonora do filme mais recente da saga do agente de espionagem James Bond - "007 Spectre" (2015).



Os bilhetes para o espetáculo serão colocados à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 27, nos locais habituais, sendo que os preços se situam entre os 41 e 61 euros.