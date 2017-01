Caparica conjuga surf com música

A entrada diária custa dez euros e o passe para os dois fins de semana fica por 30 euros.

É um regresso aguardado pelos que adoram aliar as ondas ao ritmo dos melhores sons portugueses. Entre 6 e 15 de abril, nas férias da Páscoa, o Caparica Surf Fest volta à praia do Paraíso para dez dias de surf e música, onde o pop, o rock, o hip-hop e o reggae vão estar em destaque . "Voltamos a apostar nos novos valores nacionais para termos uma festa com sentido", afirma ao CM o diretor artístico António Miguel Guimarães.Diogo Piçarra, um dos artistas mais acarinhados pelo público, é uma das estrelas do festival. "Este ano vai ser estrondoso", releva o cantor. "Já tenho mais de 40 concertos agendados, onde se destaca o Surf Fest. O novo álbum sai a 31 de março, e o vídeo do single ‘História’ já foi visto mais de 1,2 milhões de vezes nas redes sociais", adianta.April Ivy, que canta no mesmo dia da voz de ‘Tu e Eu’, espera com nervosismo a edição do primeiro disco. "Estou ansiosa para que as minhas canções saltem para a rua e que as pessoas gostem de ouvi-las", afirma.