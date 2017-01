'Capitão América' foi o mais visto de 2016

É por isso que, entre os filmes mais aguardados de 2017, estão sequelas com provas dadas nas preferências do público. Casos de ‘Transformers’, ‘Piratas das Caraíbas’, ‘Resident Evil’ e ‘Star Wars’. Para quê arriscar?

O filme ‘Capitão América: Guerra Civil’ foi o mais visto de 2016, o que se traduz em 1,094 mil milhões de euros em bilheteira, mais 119 milhões de euros do que o segundo da lista – a obra de animação ‘À Procura de Dory’.Olhando para a tabela dos filmes com mais espectadores é fácil concluir que a tendência dos últimos anos se mantém: o grande público adere a filmes inspirados em aventuras de banda desenhada ou de ficção científica. ‘Rogue One: Uma História de Star Wars’ está na quinta posição, com 867,8 milhões de euros em caixa, e ‘Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça’ surge em sétimo, com 828,8 milhões.O maior concorrente destas megaproduções são os filmes de animação para toda a família. Se a pequena ‘Dory’ é a mais bem colocada na lista, com 975,5 milhões realizados em bilheteira, seguem-se, de uma assentada, ‘Zootrópolis’ (no 3º lugar, com 971,6 milhões), ‘O Livro da Selva’ (4º, 917,3 milhões) e ‘A Vida Secreta dos Nossos Bichos’ (6º, 830,9 milhões). Por outro lado, ‘Deadpool’ (9º lugar) foi o filme mais rentável: ganhou 743,2 milhões de euros mas só custou 55,6 milhões a produzir.