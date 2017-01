Capucho e Vaz Pinto na Fundação Berardo

Estes dois novos elementos juntam-se a Elísio Summavielle, presidente do CCB, no conselho de administração da Fundação Berardo, onde se mantêm ainda Renato Berardo, filho do colecionador, e o advogado André Luiz Gomes.Os mandatos dos vogais nomeados são de quatro anos, e tiveram início a 1 de janeiro.Joe Berardo, que ontem esteve reunido pela primeira vez com os novos elementos do conselho de administração, disse aoque as diretrizes para o próximo mandato "serão definidas nas próximas duas semanas", mas acredita que a nova administração irá fazer "um ótimo trabalho".