Carrie Fisher está nos cuidados intensivos

Carrie Fisher começou no cinema na década de 1970 no filme "Shampoo", de Robert Towne, ao lado de Warren Beatty, mas foi com a primeira trilogia da "Guerra das Estrelas", criada por George Lucas, que se tornou mais conhecida, no papel de Princesa Leia.Ao lado de Harrison Ford e Mark Hamill, Carrie Fisher regressou à série de ficção científica já no novo milénio, com "Guerra das Estrelas: O despertar da força", e está confirmada a sua participação no oitavo episódio, com estreia para 2017.