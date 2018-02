Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caruso traz artista trapaceiro a Portugal

Ator brasileiro vai estar em digressão pelo País com ‘O Escândalo de Philippe Dussaert’.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Marcos Caruso está de volta ao nosso País e, desta vez, traz-nos um monólogo. ‘O Escândalo de Philippe Dussaert’ é uma peça de Jacques Mougenot que está há dez anos em cartaz em França e que conta a história de um pintor que, depois de vender uma obra em leilão por milhões de euros, se descobre que é, afinal, uma fraude. Nada mais do que um copista com talento.



Eis o pretexto para uma preleção sobre o que é a arte contemporânea com que o ator brasileiro tem feito sucesso no Brasil. O espetáculo, dirigido por Fernando Philbert, estreou há ano e meio, e vai voltar ao país irmão assim que terminar uma digressão por terras lusas.



"No Brasil, as críticas foram para lá de boas", conta Marcos Caruso. "Só existem seis prémios de teatro, e eu ganhei o de melhor ator, e a peça o de melhor espetáculo de humor. Por isso decidimos trazê-la aqui."



Nesta produção interativa, o ator vai receber o público ao foyer, tira umas selfies, bebe um café e conversa informalmente, antes de ocupar o palco. E diz que estava desejoso de reencontrar os portugueses, que "tanto gostam de teatro". "É emocionante terminar o espetáculo e ver a atenção com que o público o seguiu. E quando gostam, os aplausos são típicos da Europa: longos, grandiosos, fortes."



‘O Escândalo de Philippe Dussaert’ está em cartaz no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa até dia 25, com bilhetes entre os 20 e os 22 euros. Depois, segue para digressão nacional.