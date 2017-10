Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa cheia na estreia de Piçarra no Coliseu

Cantor esgotou a sala de espetáculos do Porto e atuou para cerca de 3500 pessoas.

Por Nelson Rodrigues | 01:30

Faltavam duas horas para o início do concerto quando as primeiras fãs de Diogo Piçarra começaram a juntar-se, ontem à noite, à porta do Coliseu do Porto. A uma hora do arranque do espetáculo a fila na rua Passos Manuel já se perdia de vista. O artista subiu pela primeira vez ao palco da maior sala de espetáculos da Invicta com lotação esgotada. No total foram 3500 as pessoas que não quiseram perder o concerto de apresentação do seu mais recente trabalho, ‘do=s’.



"Acho que a personalidade dele é fantástica. Tanto com os fãs como em palco. Há um mês que comprei o bilhete. Já o vi cinco vezes. É o meu trevo da sorte", disse ao CM Catarina Vita, de 13 anos, que veio de Cantanhede. "Gosto muito dele e de todas as músicas, mas a ‘História’ marcou-me muito. Ele para mim é tudo. É boa pessoa e tem imenso talento. Merece esta vida que tem", referiu Andreia Abreu, 16 anos, de Amares.



Diogo Piçarra começou o concerto com ‘Dois’ e ‘Já Não Falamos’.Pela noite dentro cantou ainda temas do primeiro álbum, ‘Espelho’ (2015), levando as fãs ao rubro.



