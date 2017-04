Casa cheia para ver lendas do metal e rock

Referência ainda para bandas que podem ser vistas em festivais. O NOS Alive já esgotou os passes de três dias e as entradas para 7 (Foo Fighters) e 8 de julho (Depeche Mode). Para o dia 6, faltam poucas centenas de entradas. Também o Super Bock Super Rock esgotou os bilhetes diários para 13 de julho, dia dos Red Hot Chili Peppers.

Algumas das bandas mais emblemáticas da história do metal e do rock mundial vão estar nos próximos meses em Portugal, e os seus concertos vão ter casa cheia.Os cerca de 20 mil bilhetes que foram colocados à venda para o espetáculo dos Metallica em Portugal esgotaram em menos de uma semana. Isto apesar de o concerto estar marcado apenas para 1 de fevereiro do próximo ano e de as entradas mais baratas custarem 50 euros (alguns pacotes especiais ultrapassavam os dois mil euros). Não obstante o sucesso das vendas, a organização disse aoque a marcação de uma segunda data, por indicação da banda, não está, para já, em cima da mesa.Quem também vai ter casa cheia no MEO Arena são os Aerosmith, de Steven Tyler. Para o concerto de 26 de junho já só estão disponíveis cerca de duas mil das 18 mil entradas (entre os 55 euros e os 89 euros). Mas o espetáculo que mais gente irá juntar será o dos Guns N’Roses (entradas entre os 69 euros e os 129 euros), que a 2 de junho atuam no Passeio Marítimo de Algés. Dos 60 mil bilhetes colocados à venda, restam apenas cerca de cinco mil para ver o regresso a Portugal de Axl Rose.