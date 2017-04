Casa da Música volta a dar prejuízo em 2016

A juntar a tudo isto, refere ainda que, no ano passado, verificou-se uma queda dos "apoios diretos à programação relativamente a 2015, ano em que beneficiou de rendimentos decorrentes da candidatura ‘Here’s to the next 10’, no valor de 457 mil euros".

Pelo quinto ano consecutivo, a Casa da Música, no Porto, apresenta um saldo negativo. De acordo com o relatório e contas de 2016, a Fundação da Casa da Música apresentou um prejuízo de 1,1 milhões de euros, um agravamento de mais de 690 mil euros face a 2015. Para equilibrar as contas, a Casa da Música prevê aumentar o preço dos bilhetes e envolver mais a sociedade civil no financiamento da estrutura."A partir de 2017, vamos levar a um esforço suplementar de todas as partes comprometidas com o projeto, nomeadamente do público, que vai sentir a subida dos preços dos bilhetes", pode ler-se no documento, ainda que destaque descontos para jovens. Confrontada com os resultados, a Fundação explica que a evolução negativa fica a dever-se a vários fatores, entre eles a redução dos rendimentos relativos a mecenato e patrocínios, que registaram uma quebra de cerca de 252 mil euros no ano passado.No documento, refere-se também que "existiu uma diminuição de subsídios, nomeadamente da parte do Estado". Ainda segundo o relatório, outro dos fatores que levaram aos prejuízos diz respeito à diminuição de receitas das atividades comerciais, nomeadamente relativas ao restaurante, loja e bar da Casa da Música, que deixaram de ser concessionados e passaram para a gestão da Fundação a 15 de abril de 2016.