Cascais acolhe Woodstock luso

Música dos anos 60, 70 e 80 para ouvir de quinta a sábado no Flower Power Fest.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

À quarta edição, o Flower Power Fest – conhecido como o ‘Woodstock português’ – abandona a Costa Alentejana e muda-se de armas e bagagens para Cascais, onde vai recordar a música dos anos 60, 70 e 80, em três dias de festa à beira-mar.



De 3 a 5 de agosto (de quinta a sábado), "as melhores bandas de tributo" estarão na Praia de Carcavelos, onde garantem animação a partir das 16h00 e até às quatro da manhã. Do programa constam nomes como Inner Circle, Ten Years After e Beach Boys Band, mas Sérgio Valadares, o diretor artístico do evento, sublinha a presença do "excelente" David Brighton, que evocará a música de David Bowie, falecido no ano passado.



"Muitas bandas que estão no nosso festival são originais, mas as de tributo são do melhor que se faz no mundo", garante o promotor. "O David Brighton vem de Los Angeles, na Califórnia, e o show que traz é formidável."



O Flower Power Fest, que tem no currículo vários prémios e distinções – entre os quais o de ‘Melhor Pequeno Festival da Península Ibérica’ e o de ‘Evento de Interesse Cultural’ (designação que lhe foi atribuída pelo Ministério da Cultura) – tem um orçamento de 200 mil euros e a capacidade de receber cinco mil espectadores por dia. Ou seja, no máximo, terá a lotação de 15 mil pessoas nos três dias.



"A autarquia de Cascais ajudou-nos com um quarto do dinheiro, mas o resto sai-nos do bolso", explica Sérgio Valadares. "A ideia é crescer, mas de forma sustentada e, acima de tudo, ecológica", conclui.