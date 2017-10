CCB recebe Colóquio Internacional Gracia Mendes Nasi

Evento preencherá o dia 29 de outubro.

O Centro Cultural de Belém vai ser palco, no dia 29 de outubro (domingo), do Colóquio Internacional Gracia Mendes Nasi, dedicado à memória da portuguesa de ascendência espanhola que, no século XVI, se notabilizou na luta contra a Inquisição e a perseguição aos judeus.

Especialistas de várias áreas científicas estarão reunidos em Lisboa para, entre as 10h00 e as 18h00, discutirem as várias facetas da ação desta mulher que nasceu em Lisboa em 1510 e morreu em Constantinopla em 1569 e que, ao longo dos seus 59 anos salvou centenas de judeus, convertidos à força ao catolicismo.

A sessão de abertura do colóquio é da responsabilidade do professor Abraham Gross, do Departamento de História Judaica da Universidade Bem-Gurion, de Negev Be’er Sheva, Israel, e antes do almoço a jornalista e escritora portuguesa Miriam Assor proferirá a conferência ‘Gracia Nasi: Por uma Cultura de Posteridade’.

O objetivo do colóquio é "colmatar a escassez de análise" a respeito de Gracia Nasi, figura que, sobretudo nas últimas décadas, tem vindo a suscitar um interesse crescente.