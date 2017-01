CCB vai ter hotel de luxo

"Espero que seja significativo, até porque este é o momento certo para o fazer, com o incremento no turismo. Espero ficar com mais dinheiro para melhorar a programação cultural desta casa", conclui.

Elísio Summavielle está determinado a fazer aquilo que nenhum dos presidentes do Centro Cultural de Belém (CCB) conseguiu antes dele: avançar com o projeto de um hotel de cinco estrelas associado aquela instituição e que a possa tornar mais sustentável do ponto de vista financeiro. Aodiz que o objetivo é "lançar o concurso internacional na primavera" e acrescenta que não espera críticas ou quaisquer reações adversas.Até porque a ideia não é nova: "desde o primeiro momento que o projeto para o CCB previa a construção de cinco módulos", mas só três foram edificados (o Centro de Reuniões, o Centro de Espetáculos e o Centro de Exposições). A "zona hoteleira e um equipamento complementar" ficaram no papel.Summavielle faz desta a prioridade da sua gestão e já está a negociar com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Associação de Turismo de Lisboa os termos de um concurso que ainda terá de passar pelo crivo do Ministério das Finanças. Do possível retorno prefere não falar, mas admite que tem boas expectativas.