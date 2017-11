Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Celebração em Lisboa com Xutos & Pontapés

Guitarrista Zé Pedro teve uma ovação especial devido aos problemas de saúde.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

O atual estado de saúde de Zé Pedro foi o tema principal das conversas dos fãs que ontem esgotaram o Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



Em causa estava o concerto que fechou a digressão de 2017 dos Xutos & Pontapés (com mais de 20 datas), e que todos esperam que não seja o último com o carismático guitarrista. Ao ‘Expresso’, Tim confessou que o grupo não sabia se iria terminar a tournée.



"O Zé Pedro não tocou em Toronto, Canadá, por imposição nossa", explicou. O guitarrista sofre de uma doença hepática há vários anos.



Na sala da capital, o grupo deixou para trás as angústias e mostrou-se na sua máxima força. Para além dos hinos que não poderiam deixar de relembrar, foram bem recebidos os novos temas ‘Alepo’, ‘Mar de Outono’ e ‘Sementes do Impossível’.



O ambiente estava bem quente, com o público a seguir em coro os sucessos da banda. E Zé Pedro, mais resguardado do que é habitual, mostrou, com uma ovação especial, porque é um dos músicos mais amados do panorama nacional.