Ceuzany levou calor de Cabo Verde ao B.Leza

Foram muitos os amigos e curiosos que vieram esta sexta-feira ao B.Leza para ouvir o primeiro concerto do ano de Ceuzany na sala lisboeta, menos de três meses depois de ter sido mãe.Com dois álbuns no ativo – ‘Nha Vida’, de 2012, e ‘Ilha d’Melodia’, de 2016 – a voz que já fez parte do carismático grupo Cordas do Sol, da ilha de Santo Antão encheu o espaço com uma energia e uma graça muito próprias.‘Amor i Dor’, que abre o último trabalho da cantora do Mindelo, dá o tiro de partida para um espetáculo vivo e irrequieto. O público sabia ao que vinha e Ceuzany não desiludiu, bem acompanhada pelo ritmo imposto pela banda residente do B.Leza.‘Kem Bô É’ e ‘Fera na Sukupira’, também de ‘Ilha d’Melodia’, ilustram o valor de uma voz que merecia maior destaque no nosso país. Já depois de passear ‘Nha Dona’ pela sala, ‘Cabo Verde Lá Fora’ chama por Badoxa.Com um álbum a solo no ativo (‘Minhas Raízes’ de 2014), o cantor de Portimão reflete bem a mistura das suas origens - filho de pai cabo-verdiano e mãe angolana – na sua ‘Tá-me Esperare’.O concerto caminha rapidamente para o fim mas há ainda tempo para encantar com ‘Mindel d’Novas’ e ‘Dança Ma Mi Criola’. Um concerto que se mostrou um excelente aperitivo para voos mais altos de Ceuzany.