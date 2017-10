Cher junta-se a Meryl Streep em "Mamma Mia 2"

Cantora norte-americana de 71 anos vê assim o seu regresso aos cinemas marcado para julho de 2018.

Dez anos depois da estreia do musical "Mamma Mia", baseado em canções dos ABBA, a Entertainment Weekly informa que, em julho do próximo ano, chega aos cinemas o "Mamma Mia! Here We Go Again", desta vez com uma figura de peso, Cher.

A cantora norte-americana junta-se a um elenco de luxo onde fazem parte, Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan e Cristine Baranski.

A intérprete de "Believe" com 71 anos, que está afastada do cinema depois de "Buerlesque", em 2010, vê assim o seu regresso marcado para o verão de 2018.

Em 2008, o "Mamma Mia" foi um sucesso de bilheteiras.

A nova adaptação vai ser realizada pelo britânico Ol Parker que deverá contar com a maior parte do elenco do primerio filme.