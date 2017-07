Chester Bennington foi encontrado enforcado pela empregada

Revelado áudio da chamada feita para os serviços de emergência.



O vocalista dos Linkin Park, Chester Bennington, que cometeu suicídio na passada quinta-feira em casa, em Palos Verdes, Los Angeles, foi encontrado enforcado pela empregada, que entrou em pânico e deu o alerta para a morte do cantor.

O site TMZ revela agora o áudio da chamada feita para os serviços de emergência. A empregada ficou em choque e só conseguia chorara e gritar. Ao sair de casa encontrou o motorista, que foi quem a acalmou e ligou para o 911.

O homem calmamente explica que ia buscar Chester para uma sessão fotográfica quando foi surpreendido pela empregada, que anunciou que o cantor estava morto, enforcado no quarto.

No som de fundo ouve-se a empregada a chorar, enquanto liga para Talinda, mulher de Chester e mãe de três dos seis filhos do cantor, a dar a notícia da tragédia.

Viúva de Chester Bennington recupera após a tragédia

A recuperar da tragédia do suicídio do marido, o vocalista dos Linkin Park Chester Bennington, Talinda Ann Bentley, foi vista fora de casa pela primeira vez deste a morte do cantor esta segunda-feira.

A modelo, de 40 anos, foi fotografada com a filha num centro comercial, perto da casa da família em Palos Verdesm na Califórnia. Talinda é mãe de três dos seis filhos de Chester Bennington.

Logo após surgir a notícia da morte do vocalista dos Linkin Park, o Twitter de Talinda foi alvo de piratas informáticos, que partilharam cinco mensagens perturbadoras sobre a morte de Chester e a vida pessoal do músico. Depressa os fãs pediram aos ‘hackers’ por trás do ataque para que parassem, antes da conta ser encerrada.

Talinda ainda não se pronunciou oficialmente sobre a morte do marido.

Linkin Park prestam homenagem emocionada a Chester

Mike Shinoda, colega de banda e amigo de Chester, disse logo após surgir a notícia que estava "chocado e de coração partido", mas remeteu mais esclarecimentos para um comunicado oficial.

Agora, a banda usou as redes sociais para homenagear Chester Bennington, através de uma mensagem emocionada:

"Querido Chester,

Os nossos corações estão despedaçado. As ondas de luto e negação ainda arrastam as nossas famílias, enquanto ainda estamos a tentar entender o que se passou.

Tu tocaste tantas vidas, talvez mais do que possas imaginar. Nos últimos dias vimos uma torrente de amor e apoio, público e privado, vinda de todo o mundo. A Talinda e a tua família foram confortadas por isso e querem que todo o mundo saiba que tu eras o melhor marido, filho e pai; a família nunca vai estar completa sem ti.

Ao falar contigo sobre os anos que passaríamos juntos éramos infetados pela tua alegria. A tua ausência deixa um vazio que nunca será preenchido – uma voz alta, engraçada, ambiciosa, criativa, gentil e generosa falta na sala. Tentamos lembrar que os demónios que te levaram sempre foram parte do acordo. Até porque foi pelo modo que cantavas sobre esses demónios que toda a gente se apaixonou por ti. Sem medos, punha-los em exposição e, ao fazê-lo, juntavas-nos a todos e ensinavas-nos a sermos mais humanos. Tinhas o maior coração,e usava-lo na manga [estava ao alcance de todos].

O nosso amor por fazer e tocar música é inextinguível. Apesar de não sabermos o caminho que o futuro nos pode trazer, sabemos que cada uma das nossas vidas foi tornada melhor por tua causa. Obrigado por esse dom. Nos amamos-te e vamos sentir tanto a tua falta.

Até que nos vejamos outra vez."

A publicação já se tornou viral nas redes sociais, contando milhões de partilhas e ‘gostos’.