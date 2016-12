Christie's continua interessada nos Miró

O Correio da Manhã tentou obter uma explicação junto do Ministério da Cultura, mas não obteve resposta até ao fecho desta edição.



As obras chegaram a ter leilão marcado em 2014, por ordem do Governo então chefiado por Pedro Passos Coelho, como forma de abater a dívida nacionalizada do BPN, mas o Ministério Público denunciou irregularidades na operação, o que impediu a venda das mesmas.



A leiloeira Christie’s continua a aguardar o agendamento da venda da coleção de obras do artista catalão Joan Miró que pertencia ao BPN e que com o colapso do banco ficou na posse do Estado, estando atualmente em exposição na Fundação Serralves, no Porto.A casa internacional de leilões espera a resolução "das questões legais e comerciais em torno da coleção" para voltar a agendar a venda da mesma, segundo garantiu Alexandra Deyzac, gestora da área de comunicações para a Europa do Sul da leiloeira, ao ‘Negócios’.Esta situação decorre do facto de a empresa não ter cessado o contrato que tinha com a Parvalorem com vista ao leilão das obras, apesar de o Governo liderado por António Costa ter decidido não avançar com o negócio, preferindo manter a coleção, avaliada em 64,4 milhões de euros, na posse do Estado, para a integrar num museu nacional.