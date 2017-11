Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chuck Mosley, ex-vocalista dos Faith No More, morre aos 57 anos

Cantor tinha problemas de toxicodependência.

Por Catarina Figueiredo | 13:54

Chuck Mosley, o ex-vocalista dos Faith No More, morreu na passada quinta-feira, aos 57 anos. A notícia foi anunciada pela família do cantor, que revelou que a morte do cantor está relacionada com a "doença do vício".



O artista tinha problemas com drogas e um passado ligado à toxicodependência. "Estamos a revelar o motivo da sua morte na esperança de que possa servir de aviso ou ajuda para quem luta para se manter sóbrio. Chuck deixa a sua companheira de longa data, Pip Logan, duas filhas, Erica e Sophie, e um neto, Wolfgang Logan Mosley", escreveu a família no comunicado onde anunciam o óbito de Chuck Mosley.



Mosley foi vocalista da banda Faith No More entre 1984 e 1988, participando da gravação dos dois primeiros discos da banda, "We Care a Lot" e "Introduce Yourself".



Devido a conflitos internos no grupo musical, foi substiuído por Mike Patton, que ainda encabeça a banda.







"Ele era uma fonte de energia incontrolável e provocadora que trabalhava com convicção e ajudou-nos a entrar num caminho de singularidade e originalidade que não teria sido desenvolvido da mesma forma se ele não tivesse participado da mesma", pode ler-se numa publicação da banda na sua página de Facebook.







O cantor fez ainda parte da banda Bad Brains e criou o seu próprio grupo, Cement. Lançou ainda alguns discos a solo.