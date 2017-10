Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cidades em festa com Misty

Evento espalha música por sete municípios, a partir de amanhã e até dia 15.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Sete municípios acolhem este ano mais uma edição – a 8ª – do Misty Fest, o festival que chega sempre no princípio de novembro e quer marcar a diferença pelos "espetáculos de caráter inédito", oferecidos em salas que não ultrapassem os 1500 lugares. Com um orçamento de 250 mil euros, o diretor da festa diz que o Misty "só é possível, mesmo sem um patrocinador oficial, porque tem muitas ajudas".



"Se não fosse o apoio das salas onde apresentamos os espetáculos, não seria possível organizar este festival, que não é, nem nunca quis ser, um evento para grandes salas e grandes audiências", diz António Cunha, da promotora Uguru.



O 8º Misty, que arranca amanhã e se prolonga até dia 15, estende-se desta feita a sete municípios – com concertos em espaços de Lisboa, Porto, Évora, Braga, Leiria, Aveiro e Espinho – e espera receber, no total, "entre 15 a 20 mil pessoas". "Foi o que registámos na edição do ano passado e aquilo que esperamos para este ano", conclui António Cunha.



A 8ª edição do Misty Fest arranca amanhã com um concerto dirigido pelo maestro Rui Massena e termina com um espetáculo de Pedro Jóia que tem Mariza como convidada especial. Ambos no Grande Auditório do CCB, em Lisboa.



PORMENORES

O regresso dos Gaiteiros

Os Gaiteiros de Lisboa regressam aos palcos ao fim de dois anos de ausência, no âmbito do Misty Fest. O grupo dará espetáculo no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 11 (sábado).



Fadista Nathalie vem cá

Nathalie, a fadista portuguesa residente nos Estados Unidos, vem ao festival: dará concerto no próximo sábado, dia 4, no Garcia de Resende, em Évora, e chega a Lisboa a 9, no Centro Cultural de Belém, Lisboa.



Estreia de James Rhodes

Em estreia absoluta, o pianista clássico britânico James Rhodes, de 42 anos, desloca-se pela primeira vez ao nosso país para tocar peças de Bach e de Chopin na Casa da Música (no dia 13) e no CCB (dia 14).