Cinco homens acusam Spacey de assédio

Ator está a ser investigado pelas autoridades norte-americanas e pela Scotland Yard.

Por Sónia Dias | 01:30

A lista de homens que acusam Kevin Spacey de assédio sexual continua a aumentar. Desde que Anthony Rapp revelou que o ator o tentou seduzir quando tinha apenas 14 anos, outros decidiram avançar com as suas histórias.



É o caso do ator Robert Cavazos, que se terá cruzado com o protagonista de ‘Beleza Americana’ no Old Vic Theatre, em Londres. Segundo escreveu no Facebook, Spacey, diretor artístico do teatro entre 2004 e 2015, tentou apalpá-lo. "Era normal para ele tentar tocar em qualquer um que lhe chamasse a atenção. Eu não aceitei isso, mas conheço quem tivesse receio de dizer alguma coisa", conta Cavazos.



O realizador Tony Montana também acusa Spacey de o assediar num bar de Los Angeles, em 2003. "Fui pedir uma bebida e ele colocou o braço à minha volta. Disse-me para sair dali com ele e depois pôs a mão entre as minhas pernas", recorda Montana.



Já o britânico Daniel Beal diz que Spacey o abordou quando tinha 19 anos e trabalhava como empregado de bar num hotel de Sussex, em Inglaterra. Na altura, o ator gabou-se de ter "um grande pénis" e tentou que ele lhe tocasse. Beal escapou, mas Spacey seguiu-o e ofereceu-lhe um relógio suíço no valor de 5600 euros para comprar o seu silêncio.



Ao ‘The Sun’, outro homem, que não revela o nome, diz ter sido abusado em casa do ator há dez anos (tinha 23). Conta que adormeceu no sofá e acordou com Spacey em cima dele a praticar "um ato sexual".



Kevin Spacey, de 58 anos, disse que vai procurar tratamento.