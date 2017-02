Cinema Trindade reabre na baixa do Porto no domingo

Com a reabertura do Cinema Trindade, o centro do Porto vai voltar a ter exibição de cinema regular, para além dos filmes e dos ciclos que decorrem no Passos Manuel e no Rivoli.



Na página da Câmara Municipal do Porto pode ler-se que está disponível o Tripass, um cartão lançado pela autarquia que vai dar acesso ao circuito de cinema na baixa do Porto com descontos e outros benefícios nas salas do Trindade, do Teatro Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre) e do Passos Manuel.



O Cinema Trindade, que vai ter duas salas em permanente funcionamento com estreias e ciclos programados, deveria ter aberto em finais de 2016, mas houve problemas com o empreiteiro da obra, que foi obrigado a suspender os trabalhos no período das festas natalícias, surgindo também problemas que "não estavam previstos no caderno de encargos".Com a reabertura do Cinema Trindade, o centro do Porto vai voltar a ter exibição de cinema regular, para além dos filmes e dos ciclos que decorrem no Passos Manuel e no Rivoli.Na página da Câmara Municipal do Porto pode ler-se que está disponível o Tripass, um cartão lançado pela autarquia que vai dar acesso ao circuito de cinema na baixa do Porto com descontos e outros benefícios nas salas do Trindade, do Teatro Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre) e do Passos Manuel.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A reabertura do Cinema Trindade, no Porto, está marcada para o próximo domingo, dia 05, pelas 19h00 com o filme "Ornamento e Crime", de Rodrigo Areias, confirmou hoje o responsável pela exploração do espaço encerrado há 17 anos."Vamos reabrir no domingo, às 19:00, com o filme 'Ornamento e Crime', uma estreia absoluta no Porto, e com a presença da equipa do filme que tem música original do The Legendary Tigerman e da Rita Redshoes", avançou à agência Lusa Américo Santos, responsável da Nitrato Filmes, distribuidora portuguesa de cinema independente que vai explorar o Cinema Trindade, um espaço localizado na baixa da cidade do Porto, que esteve encerrado nos últimos 17 anos.Segundo Américo Santos, depois da cerimónia de reabertura do Cinema Trindade, aquele espaço vai receber, entre os dias 07 e 12 de fevereiro, sessões de cinema no âmbito do festival IndieJúnior e no dia 16 é que o espaço renovado vai arrancar com a programação regular.