Clube Filatélico prepara primeiro leilão do ano

O Clube Filatélico de Portugal vai realizar, no sábado, 4 de fevereiro, na sua sede em Lisboa (Avenida Almirante Reis,70, 5º Dto), o primeiro leilão filatélico do ano.

Um dos destaques do evento é uma excelente coleção de etiquetas de impressão de franquia – referente aos anos de 1981 a 2004 – com um valor de catálogo superior a 60 mil euros e que vai a leilão por 10 mil euros.

O catálogo do 36º leilão do Clube Filatélico de Portugal apresenta, em cerca de 150 páginas, os mais de três mil lotes que vão à praça.

O leilão abrirá com um par de selos de 50 réis de D. Maria II, obliterados com carimbos nominais ‘Segura’. Trata-se de selos com boas margens e com base de licitação de 960 euros.

Já uma coleção de Portugal entre os anos de 1853 a 1959 – em selos novos e usados, quase completa e com valor superior a 32 mil euros – tem base de licitação de dois mil euros.

Por último, o documento mais antigo em leilão é uma carta do tempo dos Correios-Mores, que começou a circular em Lisboa a 18 de maio de 1596, do Patriarca de Jeruzalém para Serradossa. Vai a praça por 50 euros.

O leilão filatélico é aberto exclusivamente aos sócios do Clube Filatélico de Portugal. Logo, para licitar os lotes em praça, será necessário inscrever-se como sócio. O catálogo do leilão está disponível no site www.cfportugal.pt

CTT ASSINALAM 700 ANOS DO 1º ALMIRANTE EM PORTUGAL

Os Correios de Portugal editam, na quarta-feira, 1 de fevereiro, o primeiro inteiro-postal do ano, dedicado aos 700 anos do Almirante Manuel Pessanha.

O inteiro-postal com duas faces apresenta, no verso, a barca de Manuel Pessanha, navegador e almirante genovês que veio para Portugal no século XIII, a convite do Rei D. Dinis, para reorganizar a ainda incipiente armada portuguesa. A 1 de fevereiro de 1317, foi-lhe atribuído o título de Almirante de Portugal.

A outra face do inteiro-postal, com porte pago para o correio doméstico, apresenta no canto superior direito o selo que reproduz o Rei D. Dinis.

Com design de Carla Ramos, este inteiro-postal tem uma tiragem de três mil exemplares.

Para obliterar o novo inteiro-postal, os CTT criaram uma marca postal que reproduz o ex-libris do Almirante e que estará à disposição dos coleccionadores no próximo dia 1 de fevereiro, na Loja dos CTT dos Restauradores, em Lisboa.

