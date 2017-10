Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Coliseu em festa com Jorge Palma

Cantor celebrou 45 anos de carreira com os fãs em Lisboa.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:23

A música deu-me tudo o que tenho. Não me imagino sem ela." Jorge Palma, ao CM, não escondia esta semana o gozo que sente ao celebrar 45 anos de carreira nos coliseus de Lisboa e do Porto. A primeira data especial chegou ontem à noite e o músico tinha a acompanhá-lo a sua banda e a Orquestra Clássica do Centro, sob a batuta de Rui Massena.



Na capital, num Coliseu dos Recreios quase esgotado, a voz de ‘Encosta-te a Mim’ mostrou porque os seus temas são imortais. E os fãs mostraram que não esquecem as canções e baladas de uma das vozes mais amadas da música portuguesa.



Para iniciar a noite, nada melhor do que ‘Frágil’, um tema que eletrizou automaticamente a sala lisboeta. Um arranque seguro, que ganhou de imediato a paixão da audiência. Seguiu-se um desfile de sucessos, com canções como ‘O Lado Errado da Noite’, ‘Dá-me Lume’ e ‘Só’, com os arranjos da Orquestra Clássica do Centro. À hora de fecho da edição, todos sentiam que a noite ia ficar na história.



Jorge Palma volta a subir ao palco amanhã, agora no Coliseu do Porto, às 21h30. Os bilhetes, que ainda não estão esgotados, custam entre 25 e 35 euros.



Formação clássica não trava outros estilos

Diplomado em piano pelo Conservatório Nacional, Jorge Palma abraçou estilos tão diversos como o rock, o blues, o ragtime e o bluesgrass. Além do projeto Palma’s Gang, participou ainda nos grupos Rio Grande e Cabeças no Ar.



13 discos em 45 anos

Ao longo de 45 anos de carreira, Jorge Palma lançou 13 álbuns de originais. O primeira, ‘Com Uma Viagem na Palma da Mão’, remonta a 1975. O último, ‘Com Todo o Respeito’, data de 2011.



Paixão pela música

Nascido em Lisboa a 4 de junho de 1950, o cantor e compositor português tem em Bob Dylan, Led Zeppelin e Lou Reed as suas maiores influências musicais.