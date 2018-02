Juan Gabriel Vásquez vence Correntes D'Escritas

Júri distinguiu o autor sul-americano, de 44 anos, pelo seu livro "A forma das ruínas".

O escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez foi o vencedor do prémio literário Casino da Póvoa 2018, o principal galardão atribuído no Correntes d'Escritas, da Póvoa de Varzim, anunciou esta quarta-feira a organização.



O júri deste encontro de escritores de expressão ibérica, que se realiza na Póvoa de Varzim até sábado, distinguiu o autor sul-americano, de 44 anos, pelo seu livro "A forma das ruínas", editado pela Alfaguara.



O romance de Juan Gabriel Vásquez mereceu três dos cinco votos do painel de jurados, composto por Fernando Pinto de Amaral, Javier Rioyo, José Mário Silva, Maria de Lurdes Sampaio e Teresa Martins Marques.



Na sua declaração de voto, o júri destacou a obra pelo "extraordinário fôlego narrativo e pelo notável retrato da história da Colômbia do século XX, fruto de uma vasta investigação pessoal e literária".



"A partir de dois homicídios políticos que permaneceram como feridas na memória coletiva, Juan Gabriel Vásquez criou uma ambiciosa e muito bem organizada arquitectura romanesca", pode ler-se na declaração de voto.



O escritor colombiano, que esteve na Póvoa de Varzim no ano passado, vai receber um prémio de 20 mil euros por esta distinção no Correntes D'Escritas.



Juan Gabriel Vásquez já tinha sido, em 2016, distinguido com o Prémio Literário Casa América Latina, tendo em 2014 vencido o Prémio da Real Academia Espanhola, com o livro "Las reputaciones".



O escritor colombiano era um dos 14 finalistas ao prémio, a par de Jaime Rocha ("Escola de Náufragos"), que amealhou dois votos do jurí, José Rentes de Carvalho ("O Meças"), Ana Teresa Pereira ("Karen"), Isabela de Figueiredo ("A Gorda"), Bruno Vieira Amaral ("Hoje Estarás Comigo no Paraíso"), Ana Margarida de Carvalho ("Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato"), João Ricardo Pedro ("Um Postal de Detroit"), Djaimilia Pereira de Almeida ("Esse Cabelo"), João Pedro Porto ("A Brecha"), João Paulo Borges Coelho ("Água"), o brasileiro Julián Fuks ("A Resistência"), Enrique Vila-Matas ("Marienbad Eléctrico") e Juan Marsé ("Essa Puta tão Distinta").



Juan Gabriel Vásquez é esperado este sábado na Póvoa de Varzim para receber o prémio, durante a sessão de encerramento do Correntes D'Escritas, o encontro de escritores de expressão ibérica, que este ano reúne 80 autores de 14 países na Póvoa de Varzim.



O colombiano sucede a Armando Silva Carvalho, que, em 2017, venceu o prémio literário Casino da Póvoa com a obra "A Sombra do Mar".



Nesta 19.ª edição do Correntes D'Escritas, que hoje arrancou na Póvoa de Varzim, e irá prolongar-se até sábado, com várias atividades, foram ainda atribuídos outros prémios: Balaton, de Ana Beatriz Correia de Sousa, venceu o Prémio Literário Correntes D'Escritas Papelaria Locus, enquanto o primeiro lugar do Prémio Conto Infantil Ilustrado Porto Editora, vocacionada para as escolas, foi para "O Advento na Achada", do 4.º ano da Escola EBII Clemente Tavares, de Gaula, em Santa Cruz, na Madeira.