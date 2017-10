Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Comédia para superar os traumas da crise

O encenador Filipe La Féria estreia ‘A Comédia Fantástica’ no Politeama, em Lisboa.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

O Mundo ainda estava mergulhado na guerra quando o ator e dramaturgo britânico Noël Coward (1899-1973) estreou, em 1941, no West End, em Londres, ‘A Comédia Fantástica’. Filipe La Féria – que estreia a peça amanhã, no Teatro Politeama, em Lisboa – diz que o texto "é o antídoto ideal para os traumas" e garantia de um serão bem passado.



Tanto assim que desde a década de 40 do século passado que não mais deixou de ir à cena e já em 2009 valeu à veterana Angela Lansbury (de ‘Crime, Disse Ela’), o prémio Tony para melhor atriz.



Em palco, conta-se a história de um dramaturgo (Carlos Quintas) que está a escrever uma peça sobre espiritismo e que convida uma médium (Manuela Maria e Cristina Oliveira, alternadamente) para conduzir uma sessão que o possa inspirar. O problema é que, para mal dos seus pecados, quem lhe aparece em casa é o espírito da primeira mulher, já falecida (interpretada por Rita Salema e, aos sábados, por Patrícia Resende.)



"A comédia é um género muito difícil", diz La Féria. "Por isso é que convidei um elenco tão bom – muitos estão a trabalhar comigo pela primeira vez."



Os bilhetes para o espetáculo, que sucede a ‘Amália’, custam entre 10 e 25 euros.



PORMENORES

Nomes sonantes no elenco

Os atores Helena Isabel, Marina Albuquerque, Maria Henrique e Nuno Guerreiro completam o elenco do novo espetáculo de Filipe La Féria.



‘Amália’: 8 meses em cena

A segunda versão de ‘Amália’ esteve em cartaz oito meses e não teve o sucesso da original. La Féria diz que "é normal": "A peça foi vista por seis milhões."



Duas peças a estrear

‘A Comédia Fantástica’ não é o único espetáculo que La Féria está a ultimar. A 31 estreia, também, ‘Aladino – Um Musical Genial’, para todo o público.