Comédia romântica junta Portugal e Brasil

Pela primeira vez uma coprodução terá financiamento igual dos dois países.

Por Duarte Faria | 01:30

A brasileira Helena toma uma decisão: viver em Lisboa, ser solteira, independente e indisponível. Mas, como todos nós, não controla o destino e dá de caras com o homem da sua vida.



Aquilo que parecia ser um ano longe de aventuras amorosas transforma-se num louco e imprevisível teste às suas emoções. O maior problema surge quando ela pede a Deus uma preciosa ajuda: um homem mais parecido com ela.



Este é o mote de ‘Alguém como Eu’, a nova comédia romântica de Leonel Vieira (realizador de ‘Zona J’ e ‘O Pátio das Cantigas’), que chega hoje às salas de cinema nacionais.



Com um orçamento de 1,7 milhões de euros, a longa-metragem, protagonizada pela brasileira Paolla Oliveira e pelo português Ricardo Pereira, teve filmagens em Portugal e no Brasil.



"O que fizemos é histórico: ter uma co-produção entre os dois países, financiada de igual modo", conta ao CM Leonel Vieira. "Assim há um forte compromisso dos dois lados e vamos estrear no grande circuito comercial dos dois países", acrescenta.



Sara Prata, Júlia Rabello (do coletivo Porta dos Fundos), José Pedro Vasconcelos, Paulo Pires, Manuel Marques, Eduardo Madeira e Dânia Neto também integram o elenco.



PORMENORES

Testes obrigam a mudança

‘Alguém como Eu’ teve um período de pós-produção longo, já que os produtores decidiram fazer testes antes de o filme estar finalizado para perceber a aceitação do público. Foram feitas alterações na montagem e até o nome da longa-metragem mudou. Antes era ‘Mulheres’.



Realizador soma projetos

Leonel Vieira é o mais bem-sucedido realizador luso da atualidade. Projetos não faltam. "Vou rodar outro filme no Brasil, estou a preparar duas séries com Espanha e a trabalhar numa grande produção dos EUA a ser filmada em Portugal", conta.