Comic Con marcada para setembro no Passeio Marítimo de Algés

Edição deste ano passa de Matosinhos para Oeiras.

11:49

A edição de 2018 da Comic Con Portugal vai realizar-se no Passeio Marítimo de Algés, em setembro.



Esta terça-feira já tinha sido confirmado que a próxima edição do evento de cultura pop iria realizar-se em Oeiras, e não em Matosinhos como nos últimos anos.



As primeiras quatro edições da Comic Con Portugal, entre 2014 e 2017, decorreram em Matosinhos, tendo a mais recente decorrido de 14 a 17 de dezembro do ano passado, na Exponor.



Em setembro, o 'site' Dinheiro Vivo tinha avançado que a 5.ª edição da Comic Com Portugal iria decorrer em Lisboa.



Em dezembro, questionado sobre a possibilidade da edição de 2018 se mudar para outro local, o diretor-geral da Comic Con Portugal, Paulo Rocha Cardoso, afirmou que a decisão não estava fechada e que apenas no final do evento do ano passado seria analisada a questão.



Sem referir Lisboa, Paulo Cardoso disse que, tal como o nome indica, a Comic Con Portugal pretende "tentar sempre promover o país" - o evento estava hoje em Matosinhos, mas poderia "amanhã estar em Santa Maria da Feira" ou até no Algarve.



Também em dezembro, a presidente da Câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, afirmou que a Comic Con se inseria "na estratégia de divulgação e promoção do concelho", e que era seu objetivo "continuar" com esta parceria, esperando mesmo que se mantivesse "nos próximos anos".



A Câmara de Matosinhos financiou a edição do ano passado da Comic Con com 100 mil euros e, questionada pela Lusa na altura, Luísa Salgueiro, admitiu aumentar a verba para 2018.