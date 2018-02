Compositor Jóhann Jóhannsson encontrado morto em Berlim

Causa da morte ainda não é conhecida. Polícia alemã está a conduzir investigação.

Por Lusa | 05:46

O compositor e produtor islandês Jóhann Jóhannsson, autor da música de filmes como "A Teoria de Tudo", ou "Sicário", foi encontrado morto esta noite, no interior do seu apartamento, em Berlim, anunciou o seu agente.

"É com profunda tristeza que confirmamos o falecimento do nosso querido amigo Jóhann. Perdemos uma das pessoas mais talentosas e brilhantes que tivemos o privilégio de conhecer e trabalhar. Que sua música continue a inspirar-nos", escreveu no Twitter o agente do compositor, Tim Husom, que não esclareceu a causa da morte.

Rosalie Voss, que dirige a empresa Redbird Music, que geria a carreira do compositor de 48 anos, disse à agência Associated Press que a causa da morte ainda não é conhecida e que a polícia alemã está a conduzir uma investigação.