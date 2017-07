Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CoolJazz leva festa a Oeiras

Durante duas semanas, serão realizados 14 concertos espalhados ao longo de sete noites.

Por Hugo Real | 01:30

Depois de um fim de semana cheio de música, com o Super Bock Super Rock, em Lisboa, e o Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, hoje é a vez de Oeiras voltar a ser o palco do CoolJazz, que este ano assinala já a sua 14ª edição.



O festival, que continua a apostar num formato diferente (sete noites de música, espalhadas ao longo de duas semanas), arranca com Rodrigo Y Gabriela, uma dupla de guitarristas mexicanos, que em palco interpretam géneros tão distintos como rock, metal, jazz e flamenco, e com a portuguesa Márcia.



Pelos Jardins do Marquês de Pombal (que pode receber entre dois mil e três mil espectadores), vão passar ainda nomes como Maceo Parker, Maria Gadú, Jorge Palma, Jake Bugg, Jamie Lidell e Luísa Sobral. Mas os grandes destaques são os The Pretenders (já amanhã) e Jamie Cullum (dia 29), ambos no Estádio Municipal de Oeiras, que pode albergar seis mil a oito mil pessoas.



"Os artistas com mais popularidade vão atuar no Parque dos Poetas", explica ao CM Karla Campos, acrescentando que os concertos nos Jardins serão sempre "mais intimistas". A responsável pela organização do CoolJazz, realça ainda a "componente portuguesa muito forte" deste festival (recebe também nomes como Rita Redshoes, Da Chick e Beatriz Pessoa), reforçada com os trios de jazz que vão atuar no espaço de alimentação sempre entre as 19h30 e as 21h00.



Karla Campos garante ainda que a diferença deste evento, com apenas dois concertos por noite ao longo de duas semanas, em relação a outros é para manter. "Há um público que gosta de música e de se divertir e que não se identifica com outros festivais. Aqui tem lugares sentados, está mais próximo dos artistas e vê um ou dois espetáculos por noite", conclui.



SAIBA MAIS

35 mil

foram as pessoas que passaram pelo CoolJazz no ano passado. Nesta edição, é esperado um número semelhante de festivaleiros. Nesta altura, ainda há bilhetes disponíveis para todos os dias (entre 23 e os 65 euros).



Fado em Cascais

Esta quinta-feira, dia 20, arranca a primeira edição do festival Fado Cascais, com António Zambujo. A 21 atua o projeto Raízes (Mariza, Jorge Fernando e Pedro Jóia) e a 22 Camané. Os bilhetes diários custam entre os 25 e os 55 euros.