Corrida aos bilhetes para novo ‘Star Wars’

Sessão de antestreia, dia 13 de dezembro, é a mais procurada pelos fãs portugueses.

Por Sónia Dias | 01:30

Os fãs de ‘Star Wars’ viveram, segunda-feira à noite, um momento especial, com a estreia do novo trailer de ‘Os Últimos Jedi’, o oitavo capítulo da saga de George Lucas. Ontem à tarde, o vídeo de dois minutos e meio já somava mais de 12 milhões de visualizações no YouTube.



Rian Johnson, realizador e coautor da película (com Lucas), começou por pedir para não o verem, mas acabou por ceder à curiosidade dos fãs. "Esqueçam o que disse. Vejam, vejam...", escreveu no Twitter.



Ao mesmo tempo foram colocadas em pré-venda as entradas para as primeiras sessões do filme. A corrida desenfreada aos bilhetes acabou por ultrapassar a capacidade da Fandango, uma das principais plataformas online de venda de ingressos nos Estados Unidos, deixando-a inativa por várias horas.



Em Portugal também houve quem quisesse garantir a sua presença na antestreia de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’, agendada para dia 13 de dezembro. As duas sessões na sala IMAX do Colombo, em Lisboa, foram as mais procuradas, com mais de 300 bilhetes vendidos nas primeiras 24 horas.



Seis meses após o lançamento do primeiro trailer, os fãs de ‘Star Wars’ recebem novas pistas sobre como será a próxima aventura de Luke Skywalker (Mark Hamill), em que os heróis de ‘O Despertar da Força’ - Carrie Fisher (que morreu em dezembro), Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac - voltam a unir-se para mais um episódio épico.