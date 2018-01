Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cria de girafa é a nova residente do Jardim Zoológico de Lisboa

Animal nasceu com 1,90 metros no passado dia 16 de novembro de 2017.

15:09

O Jardim Zoológico de Lisboa tem um novo inquilino: uma cria de Girafa-de-Angola.



Nascida no passado dia 16 de novembro de 2017, a nova atração do zoo veio ao mundo com 1,90 metros de altura e passado uns meses já contacta com o grupo, e não apenas com a progenitora.



O animal pode ser observado "junto aos restantes elementos da sua espécie, a explorar, com curiosidade, os recantos da sua instalação", informa a equipa do Jardim Zoológico de Lisboa.