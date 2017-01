Cristina rivaliza com Rodrigues dos Santos na venda de livros

CM, ‘Sentir’, a biografia que Cristina Ferreira lançou a meio de novembro. O livro da apresentadora da TVI vendeu 85 mil exemplares em seis semanas. Destaque ainda para o primeiro volume da ‘Bíblia’. A nova tradução do texto, que valeu ao seu autor, Frederico Lourenço, o Prémio Pessoa, vendeu perto de 20 mil exemplares.



Fora do campo da ficção, e com vendas muito próximas de ‘Vaticanum’, ficou, segundo apurou o, ‘Sentir’, a biografia que Cristina Ferreira lançou a meio de novembro. O livro da apresentadora da TVI vendeu 85 mil exemplares em seis semanas. Destaque ainda para o primeiro volume da ‘Bíblia’. A nova tradução do texto, que valeu ao seu autor, Frederico Lourenço, o Prémio Pessoa, vendeu perto de 20 mil exemplares.

O romance ‘Vaticanum’, lançado no início de outubro de 2016, foi o livro mais vendido no ano passado em Portugal, revela a Gradiva, a editora responsável pelas obras de José Rodrigues dos Santos. A mais recente aventura do professor Tomás Noronha já vai na sexta edição e conta atualmente com uma tiragem de 93 mil exemplares.Além de ‘Vaticanum’, Rodrigues dos Santos colocou outra obra no ‘top 10’ dos mais vendidos: ‘O Pavilhão Púrpura’, lançado em maio do ano passado.Com mais estes dois sucessos, o também jornalista ultrapassou a fasquia dos 2,2 milhões de exemplares vendidos em Portugal, ao que se soma mais de um milhão comprados no estrangeiro. No total, as obras de Rodrigues dos Santos já fizeram mais de 70 milhões de euros em receitas, o que rendeu ao jornalista cerca de 10 milhões de euros em direitos de autor. E este pecúlio deverá continuar a aumentar, até porque este ano será lançado ‘Reino do Meio’, o livro que vai encerrar a trilogia que o autor iniciou com ‘As Flores de Lótus’.