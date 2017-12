CTT bateram recorde em emissões de inteiros-postais

Os Correios de Portugal lançaram grande número de emissões de selos e inteiros postais neste ano.

Por J. Pires Santos | 00:30

Em 2017, os CTT editaram 36 inteiros-postais e duas cartas inteiras com o selo impresso, quase o dobro do ano anterior. As emissões filatélicas totalizaram 34 emissões, sem contar com as duas de etiquetas de impressão de franquia. Isto perfaz mais duas séries do que em 2016. No total, foram lançados 92 novos selos, 19 blocos, uma folha especial e uma folha miniatura.

Dada a crise existente, poucos filatelistas terão capacidade financeira para comprar todas estas edições dos CTT. Por outro lado, houve falhas na distribuição dos selos.

Aconteceu em Portimão, por ocasião da Exposição Nacional, em novembro: o posto móvel de correio instalado no recinto do evento não levou os selos dedicados à emissão filatélica das indústrias conserveiras editados em 2016, e sugeriu aos filatelistas a compra das ‘latas com selos’.

Os maiores eventos filatélicos nacionais – a Portimão 2017-XXVI Exposição Filatélica Nacional e a Algarpex 2017, Exposição Filatélica do Algarve – organizadas pela Associação Filatélica Alentejo-Algarve, decorreram no Portimão Arena, excelente espaço para eventos desta natureza. Evento bem organizado, estando de parabéns a equipa liderada por António Borralho, que levou a cabo a realização do certame.

Pena foi que os algarvios não tenham acorrido ao local para apreciar algumas das melhores coleções filatélicas portuguesas. Um certame que, a atentar no último editorial da Revista da Federação Portuguesa de Filatelia (do presidente Pedro Vaz Pereira), pode ter sido o ponto de viragem da forma como são avaliadas as coleções que concorrem às exposições nacionais.

Os restantes certames programados pelas agremiações filatélicas decorreram como previsto. Com destaque para o Salão de Filatelia Açoriana, que decorreu na Biblioteca Pública de Angra do Heroísmo.

Para terminar, referimos a edição do excelente livro ‘O Cancro e a Filatelia – Educação para a saúde através das mensagens transmitidas pelos selos e marcas postais’, da autoria do Dr. Carlos Freire de Oliveira. É uma edição conjunta do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro e da Secção Filatélica da Associação Académica de Coimbra.