Cuca Roseta mostra veia de atriz em novo vídeo

'Balelas' conta com o ator Ivo canelas e é o primeiro single de 'Luz'.

Por Miguel Azevedo | 19:43

É como cantora, mas também como atriz, que Cuca Roseta se revela no seu novo teledisco ‘Balelas’, o primeiro a sair do seu último disco, ‘Luz’. Gravado nos bairros lisboetas de Alfama e da Sé e realizado por Pedro Varela (o mesmo homem que assinou os remakes de ‘Pátio das Cantigas’ e ‘Canção de Lisboa’), ‘Balelas’ é um teledisco inspirado no antigo cinema português, desde o guarda-roupa e figurinos à própria imagem a preto e branco.



O pequeno filme de apenas quatro minutos começa com Cuca Roseta e o ator Ivo Canelas num simpático e ameno ‘bate-boca’, ele, um galã deslumbrado a dar-lhe uma ‘cantada’ à moda antiga e ela a fugir-lhe educadamente.



‘Balelas’ é uma canção de autoria conjunta da própria Cuca Roseta e de Pedro da Silva Martins, dos Deolinda, e fala de patifes enamorados por donzelas, xerifes feitos ao bife e conversas de chacha, sendo talvez o tema mais alegre do novo disco, ‘Luz’. "O ‘Balelas’ é uma história cheia de cor e que me faz sentir livre", diz Cuca Roseta.



Lançado em novembro de 2017, ‘Luz’ conta com 17 novas canções e vários autores, entre os quais Pedro da Silva Martins, Carolina Deslandes, Hélder Moutinho, Fábia Rebordão e a própria Cuca Roseta.



Concertos em março



Cuca Roseta leva o seu novo disco ‘Luz’ para os palcos já no próximo mês de março. A cantora apresentará as novas canções ao vivo no CCB (Lisboa) a 9 de março, na Casa da Música (Porto) a 17, e no Convento de São Francisco (Coimbra) a 29 desse mês. "Este disco, ‘Luz’, é quase uma conclusão de todos os discos que ficaram para trás. Traz um bocadinho do ‘Riû’, que era esse world fado, vai também ao ‘Raiz’ e vai buscar fados que eu cantei a vida toda e que ainda não tinha conseguido gravar", explica a fadista.