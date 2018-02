Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cultura reina em Elvas no Carnaval

Associações animam cidade em conjunto com comparsas espanhóis vindos de Badajoz e Olivença.

Por Pedro Galego e Joaquim Bernardo | 08:46

O primeiro desfile do Carnaval Internacional de Elvas chega às ruas já na tarde de sábado. Com mais de duas décadas de tradição, a edição de 2018 conta, na raia alentejana, com mais de mil participantes, entre os quais os grupos de comparsas espanhóis, vindos de Badajoz e Olivença, e uma dezena de carros alegóricos, com temas para todos os gostos.



A organização é da Câmara de Elvas e é desenvolvida em conjunto com as associações locais, com uma inspiração mais cultural e artística do que satírica. Mas a animação e a folia são garantidas.



A rainha da edição deste ano é a atriz e humorista Joana Machado Madeira. Há desfiles, além de sábado, no domingo e na terça-feira de Carnaval, sempre pelas ruas do centro histórico.



A noite de segunda-feira é reservada à apresentação coreografada, no Coliseu de Elvas, dos grupos que participam no Carnaval. As entradas são gratuitas.



Sines sai à rua com dois mil foliões

Cerca de dois mil foliões são esperados nos desfiles do Carnaval de Sines, que decorrem entre domingo e terça-feira, na avenida General Humberto Delgado.



Rui Encarnação, dirigente da Siga a Festa - Associação de Carnaval de Sines, destaca a "grande dedicação dos construtores que trabalham de dia e de noite para que nada falte".



O rei e a rainha do Carnaval 2018, que serão figuras locais, são apresentados no sábado, dia 10 de fevereiro, às 11 horas. Na rua haverá 20 carros alegóricos, três escolas de samba, grupos de foliões, acrobatas, gigantones e cabeçudos.



