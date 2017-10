Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

D. Quixote chega ao cinema em maio de 2018

Há quase 20 anos que Terry Gilliam tenta fazer o filme.

Por Sónia Dias | 08:51

Após quase duas décadas de percalços, o filme de Terry Gilliam ‘The Man Who Killed Don Quixote’ (‘O Homem que Matou Dom Quixote’) ganha, finalmente, uma previsão de estreia: maio de 2018.



Jonathan Pryce, Adam Driver, Stellan Skarsgård e Olga Kurylenko lideram o elenco deste que pode ser considerado o projeto mais importante da carreira do realizador, que ficou célebre pelo seu trabalho nos Monty Python.



Gilliam começou a preparar a adaptação do clássico de Miguel de Cervantes em 1998, com Jean Rochefort e Johnny Depp nos principais papéis. Contudo, a falta de investimento obrigou o realizador a abandonar a obra por diversas vezes.



Em abril de 2016, Paulo Branco adquiriu os direitos do filme, mas este voltou a não avançar, com Gilliam a acusar o produtor português de ser responsável por mais um atraso. Por isso, recorreu a outra produtora e avançou com as filmagens, que decorreram entre Portugal e Espanha, dando origem a uma guerra judicial que pode afetar a exibição do filme, que teve um orçamento superior a 16 milhões de euros.



De cavaleiro alucinado a Papa Francisco

Jonathan Pryce, que interpreta Dom Quixote no filme de Terry Gilliam e que participou na série ‘A Guerra dos Tronos’, é o ator escolhido para interpretar o Papa Francisco num filme sobre a vida do chefe da Igreja Católica.



Monty Python

Aos 76 anos, Terry Gilliam, que nasceu nos Estados Unidos, ganhou fama como um dos fundadores do grupo humorístico britânico Monty Python.



Renuncia cidadania

Em 1968, Gilliam obteve a cidadania britânica e, em 2006, renunciou à cidadania americana, num protesto contra o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.