Da Vinci no Porto até julho

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito

33.3%

33.3%



66.7% Muito satisfeito pub

Um protótipo de um helicóptero, um tanque de guerra, um paraquedas, uma bicicleta ou um planador. No total são 64 as máquinas e engenhos presentes até dia 31 de julho nas furnas do Edifício da Alfândega, no Porto, na mostra ‘Leonardo Da Vinci - As Invenções do Génio’.Inaugurada ontem de manhã, a mostra contou com a presença de Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. "É um prazer para a cidade ter este tipo de iniciativas que têm impacto a vários níveis. Esta é uma exposição que educa, mas que também tem impacto na cultura e na formação dos nossos jovens que podem compreender quem foi Leonardo Da Vinci", disse.Da Tailândia para Portugal, a mostra já passou pelas principais cidades do Mundo. "Muitos dos engenhos não foram concretizados em vida devido aos constrangimentos tecnológicos. Mas cinco séculos depois estão todos concretizados e funcionam no nosso dia a dia", referiu a diretora da exposição, Paula Paz Dias Ferreira.