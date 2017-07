Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

D.A.M.A afastados do Dragão por serem do Benfica

Banda tinha concerto na apresentação do FC Porto mas espetáculo foi cancelado.

Por Duarte Faria | 01:30

Contratados pelo FC Porto para um concerto na apresentação da equipa a 30 de julho, no Estádio do Dragão, os D.A.M.A acabaram excluídos do programa da festa. Tudo porque dois dos membros da banda, Miguel Cristovinho e Miguel Coimbra, são adeptos do Benfica. E não o escondem.



Nas redes sociais, os músicos já partilharam fotos com o equipamento dos encarnados e em jogos no Estádio da Luz. Os dois participaram, inclusive, num vídeo do Benfica. Dadas as circunstâncias, a decisão da direção do FC Porto em convidar os D.A.M.A para atuar gerou revolta nos adeptos. Perante as críticas, os azuis-e-brancos viram-se obrigados a retirar o convite feito à banda.



Contactados, FC Porto e D.A.M.A não se pronunciaram. Mas, ao que o CM apurou, esta não foi a primeira vez que a banda foi convidada pelos dragões. Em anteriores ocasiões, questões de agenda impediram a atuação.



Entretanto, os Mundo Segundo são os novos convidados da festa de apresentação no dia 30. O ponto alto é o FC Porto-Corunha. Já foram vendidos 35 mil bilhetes. Nessa data, à noite, os D.A.M.A atuam na Lousada.



No início deste mês, uma situação idêntica envolveu o modelo de uma agência contratada para a campanha de promoção ao novo equipamento dos dragões.



Nas redes sociais, Pedro Pinto revelou desagrado por ter de vestir a camisola do FC Porto e a resposta não se fez esperar: o clube cancelou os trabalhos que estava a realizar com a agência e rescindiu o contrato.